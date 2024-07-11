Miras kavgasında ortalık karıştı: Aileler birbirine girdi!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:00

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek caddeye taştığı olayda, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.