Kitap yazan Teoman vasiyetini de açıkladı: Mirası kime kalacak?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:53

Ünlü şarkıcı Teoman Sabah gazetesine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Kendini baba olarak beğenmediğini söyleyen Teoman "Ama kızımın bu konuda derdi yok, benim şapşallıklarıma çok gülüyor. Beceriksizliklerime. Ama ona güven duygusu vermeye çalışıyorum. Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum" diye konuştu.

Yeni bir roman yazdığını açıklayan Teoman vasiyetini de hazırladığını anlattı. Teoman "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.