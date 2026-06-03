Mirgün Cabas'ın uyuşturucu testi negatif çıktı:

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve sunucu Mirgün Cabas'ın yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullanımına rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya ve Feyza Civelek ile şarkıcılar Mabel Matiz ve Tan Taşçı'nın da gözaltına alındığı belirtilmişti.

Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cabas, süreç boyunca yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cabas paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki soruşturma nedeniyle yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığımı ama antidepresan kullandığımı merak eden herkes artık biliyor. Bu bilgilerin kime ne faydası olacak onu da bilmiyorum."

"HAYATIMIN EN KARIŞIK DÖNEMİ OLDU"

Soruşturmanın babasının vefat ettiği döneme denk geldiğini belirten Cabas, yaşadığı sürecin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade etti.

"Bu olay babamın kaybına denk geldi ve galiba hayatımın en karışık dönemi oldu."

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Mirgün Cabas, açıklamasında ailesine, arkadaşlarına ve kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, çocuklarım, arkadaşlarım, tanıdıklarım, işlerimi destekleyenler, siz… Herkes ne kadar iyi ve anlayışlıydı. Teşekkür ederim."