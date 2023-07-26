Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

Eskişehir'de misafirliği gittiği ablası N.A.'nın 1 hafta önce dünyaya gelen torununu kaçıran Hülya A., taksiyle geldiği Konya'nın Akşehir ilçesi girişinde yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan Hülya A., ifadesinde ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:17
Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
Abone Ol google-news

Mardin'de oturan Hülya A., bir hafta önce Eskişehir'deki ablası N.A.'nın yanına misafirliğe geldi. Hülya A. dün akşam herkes uyuduğu sırada ablası N.A.'nın 1 hafta önce doğum yapan gelini E.A.'nın erkek bebeğini alıp, evden ayrıldı. 

Bebek ve Hülya A.'nın evde olmadığını fark eden aile fertleri polise haber verdi. Eskişehir polisi, Hülya A.'nın bir taksiyle Konya'nın Akşehir istikametine gittiğini saptadı. Ardından durum Akşehir polisine bildirildi. 

Polis, ilçe girişinde aracı durdurup, Hülya A.'yı gözaltına aldı. Yanındaki bebek de Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir'den gelen ailesine teslim edildi. 

Hülya A., ifadesinde, ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.


eskişehir bebek kaçırma Çocuk Kaçırma

İlgili Haberler

15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı

15 yaşındaki çocuk, kontağı üzerinde olan halk otobüsünü kaçırdı
Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı tutuklandı

Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı tutuklandı
'Bakan gelecek' diye çocukları kaçırdılar

'Bakan gelecek' diye çocukları kaçırdılar

En Çok Okunan Haberler