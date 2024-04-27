Mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ve drone kullanılan operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasadışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkisindeki mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi.
Mısır tarlasında yapılan aramada 550 kök hintkeneviri ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi.
Jandarma hintkenevirlerini ekin kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
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