Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor

Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:29
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
Abone Ol google-news

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini ifade etti.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.


Kayseri haberleri uyuşturucu haberleri dava haberleri

İlgili Haberler

Uyuşturucu milli güvenlik sorunu

Uyuşturucu milli güvenlik sorunu
Oyuncak bebek içinden uyuşturucu çıktı: 14 gözaltı

Oyuncak bebek içinden uyuşturucu çıktı: 14 gözaltı
Diyarbakır’da 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'
Kadını 4’üncü kattan atan avukat gülüp müzik açmış

Kadını 4’üncü kattan atan avukat gülüp müzik açmış
Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'
TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor

TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Liseli kıza ‘MİT’e alacağız’ vaadiyle istismarda, sanıklara verilen cezalar onaylandı

Liseli kıza ‘MİT’e alacağız’ vaadiyle istismarda, sanıklara verilen cezalar onaylandı
Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 26 Nisan 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 26 Nisan 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu