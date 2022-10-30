Mısır'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme sürecini askıya aldık

30 Ekim 2022 Pazar, 12:52

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır ile Türkiye arasında normalleşme süreci kapsamında gerçekleşen görüşmelerin Kahire tarafından tek taraflı olarak askıya alındığını duyurdu.

Samih Şukri, Türkiye ile devam eden görüşmelerin, iki turdan sonra "Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askıya alındığını söyledi.

Şukri, Kahire'nin iki ülkenin görüşlerini farklı dosyalar üzerinde ele alma girişiminin bir parçası olarak son birkaç ay içinde Türkiye ile iki keşif toplantısı düzenlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Libya'daki eylemleri çerçevesinde "herhangi bir değişiklik olmadığını" belirten Şukri, bundan dolayı Türkiye ile görüşmelere "devam edilemeyeceğini" sözlerine ekledi.

Şukri "Şu ana kadar yabancı güçlerin Libya'yı terk etmemiş olması ve bu amaca ulaşmak için kararlı tedbirlerin alınmamış olması endişe vericidir" dedi.

TÜRKİYE-LİBYA HİDROKARBON ANLAŞMASI

Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması, Mısır ve Yunanistan'da tepkilere neden olmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Bu anlaşma Doğu Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir" diyerek anlaşmaya karşı çıkmak için yasal çerçevede ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmazlığa değinerek, Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını öne sürdü.

TÜRKİYE-MISIR NORMALLEŞME SÜRECİ

2013 yılında Türkiye-Mısır ilişkileri gerginleşmiş, karşılıklı büyükelçilerin çekilmesine rağmen ilişkiler maslahatgüzar düzeyinde devam etti.

Türkiye'de İhvan'a (Müslüman Kardeşler) bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin kapısını araladı.

Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı, ancak bu görüşmeler henüz sonuçlanmadı.