Oğuzhan Uğur'dan, Dilan Polat-Engin Polat çiftine 'Titan' göndermesi: 'Önümüzdeki dönemde daha çok isim duyacağız...'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:52

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:52

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç'de adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

'Polat'lar soruşturması kamuoyunda konuşulmaya devam ederken; Babala TV'nin kurucusu, fenomen Oğuzhan Uğur kişisel sosyal medya hesabından Polat çiftine dair bir paylaşım yaptı. Uğur’dan dikkat çeken Dilan-Engin Polat göndermesi geldi.

'TİTAN' GÖNDERMESİ

Binlerce kişiyi dolandıran Titan Saadet Zinciri’nin yöneticisi Kenan Şeranoğlu’nun döneme damga vuran doğum günü partisini sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, şu notu düştü:



"Günlerdir telefonu açtığım an Polat’ların yeni bir görgüsüzlük videosuyla karşılaşıyorum. Yani o uçak videosuna gelene kadar ne acayip videolar çekmişler, hiç dikkate alınmamış. Hatta alkışlanmışlar. Titan zincirini patlatan doğum günü partisini hatırlıyorum. Tek parti, tek video. Halk tepki verdi ve anında patlattılar zinciri. Düşün… O zamanlar Tivitır falan da yoktu. Cebimize giren ele, bizden az çalışıp bizden çok yiyene hissizleştik mi yıllar geçtikçe, ne oldu acaba? Ne olursa olsun Polat’lar yeni nesil internet tokatlamacılığının sembolü olacaklar bence. Sosyal mecralarda bir sürü Polatımsı var çünkü, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde daha çok isim duyacak, daha çok dava izleyeceğiz. Her olayın sonunda Polat’ları anacak, her peçeteye selpak der gibi, her krem satan cukkacıya Polatçılık diyeceğiz. Elbette yıllar önce Titan sayesinde saadet zincirini öğrenen canım ülkem, tüm tecrübesine rağmen Çiftlik Bank mağduru olmayı bırakmayacak, yeni polatlara layk atmayı ihmal etmeyecektir ama olsun… En azından bu davalar sayesinde artık kimse gözümüze dolar fırlatamayacak sanal alemde. (Titan’ı hatırlayan net yaşlıdır bu arada. Üzgünüm.)"