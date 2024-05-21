MİT 5 soruluk örnek kriptoloji testi yayımladı: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer aldı
Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden örnek kriptoloji soruları paylaştı. MİT tarafından paylaşılan kriptoloji sorularında, Atatürk'ün şifrelenmiş sözüne de yer verildi.
İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.
Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.
Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.
Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.
İŞTE ÖRNEK TEST
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