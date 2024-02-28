MİT destekli operasyon: Kaçak göçmenleri kağıt havluların arasına saklamışlar!
Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, MİT destekli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı düzenlediği operasyonda İran sınırından TIR'lar, kamyonet ve otomobil ile taşınan 160 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmenlerin paletler gibi görünen, fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında 10 milyon TL’nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.
İran uyruklu örgüt lideri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 31 organizatörden 17’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet haberleri göçmen haberleri Kaçakçı haberleri MİT haberleri Kamyonet haberleri gözaltı haberleri İran haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!