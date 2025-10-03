Cumhuriyet Gazetesi Logo
MİT'ten operasyon... MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek yakalandı!

MİT'ten operasyon... MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek yakalandı!

3.10.2025 08:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
MİT'ten operasyon... MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek yakalandı!

Son dakika haberi... MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, İsrail'e çalıştığını tespit ettiği Çiçek için "Metron faaliyeti" adını verdiği operasyon düzenledi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti. Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

Image

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.

İlgili Konular: #MİT #Mossad #Ajan

İlgili Haberler

7 ilde 'askeri ve siyasal casusluk' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
7 ilde 'askeri ve siyasal casusluk' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İran, Mossad casusu olduğunu iddia ettiği kişiyi idam etti
İran, Mossad casusu olduğunu iddia ettiği kişiyi idam etti İran, İsrail adına casuslukla suçladığı Bahman Choobiasl’ı idam etti. Tahran yönetimi, hazirandaki İsrail savaşı ve BM yaptırımlarının ardından son yılların en büyük idam dalgasını sürdürürken, insan hakları örgütleri 2025’te binden fazla kişinin idam edildiğini bildiriyor.
Hakan Fidan MOSSAD direktörüyle görüştü mü? 'Tamamen tesadüfi'
Hakan Fidan MOSSAD direktörüyle görüştü mü? 'Tamamen tesadüfi' Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan’ın Doha’ya ziyareti sırasında Mossad Direktörü ile görüştüğüne ilişkin yabancı bir medya kuruluşunda çıkan bir habere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.