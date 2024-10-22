MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 3 gözaltı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:23

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:25

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden 3 kişiyi yakaladı.

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren 3 kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul’da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir’de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK ÜYESİ 3 KARDEŞ

MİT’in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeşten Zeynep Taşkıran’ın, PKK/KCK’nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Zeynep Taşkıran’ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine ’Zizik Şahbaz’ ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Diğer kardeş Hatın Şahbaz’ın da özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.

Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK’nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran’ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine ’Denise Taşkıran’ ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa’nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.