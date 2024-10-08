Emniyet, belediye, siyaset... İşinde dürüstlüğü efsane Sadettin Tantan

08 Ekim 2024 Salı

Cumhuriyet gazetesinin koridorlarında, bahçesinde, işkoliklikleriyle ünlü, gazetemizin yöneticileri, habercileriyle saatlerce konuşmalarını, önceleri biraz şaşkınlık, merakla uzaktan izleyip duruyordum. Yalçın Bayer, Oktay Kurtböke, Hüseyin Güler, Abdülkadir Yücelman, Arif Kızılyalın, gel gitleri bağlantılı Ankara, İzmir’den katılanlar, gündemler ısındıkça odalarda İlhan Selçuk, Nadir Nadi ve diğer yazarlar ile buluşmalar... Sendika, habercilik üzerinden dostluklarım bağlantılı diğer gazetelerin haberciliklerine saygı duyduğum pek çok arkadaşımızla da aynı sıkı bağları olduğuna tanıklık ediyordum.

Sadettin Tantan, sağdan ancak çok dürüst, Cumhuriyet değerlerine bağlı kimliği ile soldan Aydınlanmacıların, giderek daha etkin saygınlığını, güvenini kazanıyordu. Bu tablo 1970’li yıllardan İstanbul odaklı başlamış olarak, sonrası yıllara, Emniyet’teki hep yükselen görevlerinin yanında, Fatih Belediye Başkanlığı, siyasette kurulan koalisyon hükümetleri içinde de sağ partiden gelmiş olarak, sol ittifaktan başı çekenlerin de daha çok sevgi, güvenini kazanmasıyla, görev ve sorumluluklarının da birlikte yükselişi, dik duruşlarının, tanıklıklarıyla önümüzü açtı.

Söyleşi için Cumhuriyet arşivimizden öne çıkan fotoğraf kareleriyle geçmişi anımsarken de çok daha çarpıcı ortaya çıktığı üzere, DP’nin milletvekili olarak bakan olan Tantan’ın Ecevit ailesi ile çekilmiş fotoğraf karelerinden yansıyan dayanışmanın ağırlığı dikkat çekici. Fatih Belediye Başkanlığı, ülkemizin en yoğun tarikatlar güçlerinin toplandığı alanlarda yapılmış işlerinin önceliklerini yansıtan karelerle geçmişi anımsadığımızda ise Tantan’ın belediye başkanı olarak İstanbul’un tüm renkleri, kültürleri ile buluşma, hakların önünü açma yolunda ne kadar zorlu bir savaşımın içinden çıktığına tanıklık etmiş oluyoruz.

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Özetle, YouTube’da üç kuşak üzerinden Cumhuriyet’ten Tanıklıklar söyleşilerinde atlanamayacak isimlerin arasında yeri olan Sadettin Tantan’ı atlamak söz konusu olamazdı. Yakın yaşlar kuşağından buluşmalarda bazen zaman kayabiliyor. Sonunda buluşulduğunda da aramızdan ne kadar çok sevdiceğimizin ayrılığı ile sevgiyle birikmiş anılar tazeleniyor, yaşayanlardan ortak paylaşımlar dile geliyor. Geçmişten günümüze, hangi anlamlı değerler üzerinden buluşulabilindiğinde doğru işlerin üretilebildiği, hangi kirli oyunlarla, hangi toplumsal zararların üretildiği gerçekleri de çok daha çarpıcı, somut örneklerle dillendirilebiliyor.

Gerçeğini sorarsanız, geçmişlerini yakından izlemeye çalıştığım, söyleşileri için de arşivimizdeki kayıtlar da içinde, özgeçmişlerine dayalı bilgiler de içinde, söyleşi konuğumuz olmuş herkesten bilmediğim yeni bilgiler, gerçeklere de ulaşmış oluyoruz. Dünden bugünlere, yarınlara dönük olarak yeni satır aralarını daha okuyabilme olanağına kavuşmuş oluyoruz. Ülkemizin emekleri ile toplumumuzda iz bırakmış kimliklerinin, kendilerine benzeyenlerle öngörebildiğimizden çok daha yoğun işbirliklerine de tanıklık etmiş oluyoruz. Örneğin sevgili Sadettin Tantan ile sevgili Yılmaz Büyükerşen arasında bile sıradan siyasal koalisyon ortaklığının çok ötesinde, yaşam öncelikleri, kimlikler üzerinden çok özel bağları da sürpriz olarak duyabiliyoruz.

Haklı, doğrudan yana, korkusuz, yetenekli insanların doğaçlama gibi gelen güçlü ittifakları ile yaratılabilen güçlü toplumsal gelişmeler ile şer ittifaklarının tersinden verebildikleri toplumsal zararların sınır tanımazlığı var. Hiç emekli olmayı düşünemiyorlar...