MİT’in takibi altındaydı... Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, terör örgütü PKK/KCK’nin Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul’da yakalandı.

MİT’in takibi altındaydı... Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:22

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terörist Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İstanbul’da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #İstanbul #MİT #Operasyon #PKK/KCK

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