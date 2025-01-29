MİT'ten nokta operasyonu... Şiraz Ömer, Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde maliye yapılanması yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyonu... Şiraz Ömer, Suriye'de etkisiz hale getirdi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:09

MİT, hedef listesinde yer alan PKK/YPG sözde maliye yapılanması yöneticilerinden Şiraz Ömer'in yerini tespit etti. Saha ajanlarınca adım adım takip edilen terörist Ömer, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından tekrar Suriye alanına geçti.

Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün sözde maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak yer aldı.


Etiketler: #MİT #Operasyon #pkk #terörist

İlgili Haberler

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı yakalandı

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe etkisiz hale getirildi!

MİT'ten nokta operasyonu: İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe etkisiz hale getirildi!
MİT'ten nokta operasyonu... Nusrettin Demir Irak’ta etkisiz hale getirildi!

MİT'ten nokta operasyonu... Nusrettin Demir Irak’ta etkisiz hale getirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler