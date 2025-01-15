MİT'ten nokta operasyonu: İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe etkisiz hale getirildi!
MİT, PKK’nin sözde İran yapılanması sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi
MİT, PKK’nin İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Etiketler: #pkk #Süleymaniye #ırak #MİT
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