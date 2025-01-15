MİT'ten nokta operasyonu: İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe etkisiz hale getirildi!

MİT, PKK’nin sözde İran yapılanması sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi

MİT'ten nokta operasyonu: İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe etkisiz hale getirildi!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:15

MİT, PKK’nin İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.


Etiketler: #pkk #Süleymaniye #ırak #MİT

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