Necip Hablemitoğlu davasında tahliye kararlarına yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:04

Güncelleme: 23.05.2023 - 17:04

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, son duruşmada verilen tahliye kararlarına yapılan itiraz reddedildi.

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, ara karara yönelik mütalaasında 'sanıkların tutukluluk halinin devamını' talep ederek, tahliye kararlarına itiraz etmişti.

Sanık Levent Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliye kararlarına yapılan itirazın Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ersöz, şunları söyledi:

“Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası’nda verilen tahliye kararlarının ‘hukuka uygun’ olduğu kararı vererek, Savcılığın itirazını reddetti. Bu Karar ‘kesin’ nitelikte. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile ‘gerçek faillerin’ tespiti ve yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Yıllardır devam eden soruşturma, bir yalancı tanık ve varsayımlarla, cinayet günü Kazakistan’da olan bir sanığa yüklenmeye çalışıldı. Eminim ki gerçek failler kapalı kapılar ardında yaşananları tebessüm ederek takip etti. Bu cinayetin faillerini ortaya çıkarmak, yargının namus borcu olmalıydı ve halihazırda da öyle. Kamuoyu vicdanı ancak bu şekilde tatmin olabilir."

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası’nda verilen tahliye kararlarının “hukuka uygun” olduğu kararı vererek, Savcılığın itirazını reddetti. Bu Karar “kesin” nitelikte. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile “gerçek faillerin” tespiti ve yargı önüne… https://t.co/w2u6ucB6HX pic.twitter.com/WFzuWlx5nM — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) May 23, 2023

TUTUKLU SANIK KALMAMIŞTI

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Aralık 2002'de öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada, eski ÖKK MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, Özel Kuvvetçi Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Fikret Emek’in de aralarında bulunduğu 6 sanık, 'mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle' tahliye edilmiş, davada tutuklu sanık kalmamıştı.