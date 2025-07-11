Miting çağrısı: CHP’liler Malatya’da buluşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni durağı olan Malatya’da yurttaşlarla buluşacak. Miting öncesi CHP Malatya İl Örgütü bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, Parti Meclisi üyeleri Uğurcan İrak ve Ali Abbas Ertürk, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’daki mitingin aynı zamanda deprem mağdurlarının, hak arayan kiracıların ve yok sayılan esnafın sesi olacağını vurguladı.

Yıldız, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne itibar kaybettirmek istiyorlar ama biz biliyoruz ki partimiz güçleniyor. Malatya, adalet isteyenlerin kenti olacak. Cumartesi günü saat 18.00’de belediye binası arkasındaki alanda tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

AĞBABA: “CHP’YE SALDIRARAK TOPLUMSAL BARIŞ SAĞLANAMAZ”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da mitingde yapılacak konuşmanın, Malatya’daki sorunları tüm Türkiye’ye duyuracağını ifade etti. Ağbaba, iktidarın 31 Mart’tan bu yana CHP’ye yönelik bir siyasi operasyon yürüttüğünü belirtti.

“Bir yandan PKK ile barış görüşmeleri yaparken diğer yandan CHP’ye savaş açmakla toplumsal barış olmaz” diyen Ağbaba, “Öcalan ile görüşülürken Özgür Özel’e saldırmak bu ülkeye ihanet olur” ifadelerini kullandı.

“PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI OLUMLUDUR ANCAK ŞEFFAFLIK ŞART”

Ağbaba, PKK’nin sembolik olarak silah bırakması hakkında da konuştu. CHP olarak her zaman teröre karşı olduklarını vurgulayan Ağbaba, “Barış süreci desteklenmeli ama bu süreç kapalı kapılar ardında yürütülemez. Şehitlerin, gazilerin rızası alınmalı. Süreç TBMM çatısı altında yürütülmeli” diye konuştu.

“ASKERİMİZİN CANI TAYVAN’DAN DAHA MI DEĞERSİZ?”

12 askerin şehit olduğu saldırının ardından hiçbir yetkilinin hesap vermediğine dikkat çeken Ağbaba, Milli Savunma Bakanı’nı istifaya çağırdı. Avrupa ülkelerinden örnekler veren Ağbaba, “Tayvan’da bir asker şüpheli şekilde ölünce bakan istifa ediyor, bizde 12 şehit var, tek sorumlu yok. Bu kabul edilemez” dedi.

“HODRİ MEYDAN: TÜM MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN”

CHP’li Ağbaba, iktidarın CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına da sert tepki gösterdi. Malatya’da büyük yolsuzluk iddialarına rağmen kimsenin hesap vermediğini ifade eden Ağbaba, “Abdurrahman Tutdere’ye uygulanan hukuk neden Malatya’da işlemiyor? Hırsız arıyorsanız Malatya’da belediye binalarına bakın” dedi.

“Bütün siyasi parti liderlerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının mal varlığı araştırılsın” çağrısında bulunan Ağbaba, “Melih Gökçek’ten Zehra Taşkesenlioğlu’na, Rıza Zarrab’a maaş alan bakanlara kadar herkesin mal varlığı incelensin. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.