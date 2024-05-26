Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:01

Güncelleme: 26.05.2024 - 20:04

CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği ‘Büyük Emekli Mitingi’ne katılan emekliler konuştu.

Emekliler, "Geçinemiyoruz" diyerek hükümete emekli maaşlarının artırılması çağrısında bulundu.

“İZMİR DIŞINA ÇIKAMIYORUM”

Mitinge İzmir'den katılan 68 yaşındaki Veysel Örnek, "Yeşil pasaportum 0 kilometre. İzmir dışına çıkamıyorum. 34 yıl sigorta ve emekli sandığına prim ödedim. Yatırdığımız primlerin karşılığını alamadığımız gibi insanca yaşamaya da muktedir değiliz. Bizi idare edenlerden önce bizleri birinci sınıf vatandaş durumuna getirmelerini talep ediyorum. Kim yönetirse yönetsin siyaseti doğru yapmalarını talep ediyorum. Biz Türk vatandaşıyız. Suriyelilerden aşağı duruma getirildik. Bu durumu protesto ediyorum. Sadece hakkımı dile getiriyorum" dedi.

20 bin 600 TL maaş aldığını belirten emekli Örnek, "2008 yılında yasalar bizim aleyhimize döndürüldü. Yüzde 70 oranındaki emeklilik katsayısı yüzde 30’a düşürüldü. Haklarımızın verilmesini talep ediyorum. Bizi dinlesinler insan yerine koysunlar" diye konuştu.

“BİZ KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ”

22 bin TL maaş aldığını söyleyen emekli öğretmen Handan Güner, "Geçinemiyorum. Yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Hak ettiğimiz ücretlerin verilmesini istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Yıllarca devlete hizmet ettik şimdi de onurlu bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza muhtaç olmadan" ifadesine yer verdi.

Mitinge Kayseri'den gelen 62 yaşındaki yüzde 71 engelli Kazım Aktan ise 10 bin 400 TL maaş aldığını belirtti. Aktan, "Geçinemiyorum. 5 bin 500 lira kira veriyorum. Geriye para kalmıyor. Son safhadayız. Nefes alamıyoruz. İktidardan beklentimiz, emekliyi biraz görsünler" dedi.

“SARAYA OLAN BÜTÇEYİ EMEKLİYE İSTİYORUZ”

Mitinge İzmir’in Menderes ilçesinden gelen Nurdan Güner, 11 bin TL maaş aldığını söyledi. Güner, "Geçinemiyoruz. Çünkü ev kiraları 15 bin. Ek iş yapmadan hiçbir şekilde geçinemiyor insanlar. Saraya olan bütçeyi emekliye istiyoruz. Artık gerekli ihtiyaçlar bile lükse girdi. Et yiyemiyoruz, insanca bir tiyatroya gidemiyoruz. Otobüse binip inmenin bile hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

İstanbul’dan gelen 60 yaşındaki Nurettin Aslan, "12 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. İstanbul’da bir lokantaya git yemek 300 TL. En düşük ev kirası 15 bin TL. İnsanların geçinmesine imkan yok. İktidardan beklentim biran önce gitmeleri. Artık bu işi bırakmaları gerekiyor" dedi.

“BEN BU 15 BİN LİRAYI VEREYİM…”

Emekli Okan çifti ise 15 bin TL maaş aldığını belirterek, “Maalesef geçinemiyoruz. Lütfen sarayın giderlerini azaltsınlar, bize dağılım yapsınlar” diye konuştu.

Emekli Arslan çifti de 15 bin TL maaş aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler bu ülkenin asli unsurlarıyız. Kimse bizi yok sayamaz. Tayyip Erdoğan dinlesin, biz bu devlete 25-30 yıl hizmet vermişiz. Bizim alacağımız para bu olmamalı. Ben bu 15 bin lirayı vereyim sayın Cumhurbaşkanı geçimini yapsın bakayım. Ondan sonra ben eyvallah diyeceğim. Artık bu emeklileri dikkate alsınlar. Biz mücadele etmeye her zaman varız. Hakkımızı söke söke alacağız."

25 yıl astsubay olarak Ordu’da hizmet ettiğini belirten Seyit Ali Seydan "24 bin lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Çocuklarımı emekli olduktan sonra ikinci bir iş yaparak büyüttüm. Emekli astsubaylar olarak maaşlarımızın arttırılmasını ve hayat standarlarında yaşamamızı sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Mitinge emeklilerin yanı sıra gençler de katıldı. Mustafa Yeşilyurt "Emeklilerin yanında daima olmaya devam edeceğiz" dedi.