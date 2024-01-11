MİT'te fotoğraf krizi... Barış Terkoğlu hatırlattı: 'Bize uygulanan yasa...'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:25

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda aralarında üst düzey MİT mensuplarının da olduğu tahmin edilen katılımcıların yüzleri görüldü. Ancak daha sonra paylaşımda düzenleme yapıldı ve söz konusu fotoğraflar kaldırıldı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da, 'fotoğraf krizi'ne ilişkin bir hatırlatmada bulundu.

"İFŞA OLAN OLDU BR KERE…"

Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı dün MİT’in kuruluş yıldönümünde konuştu.

Hem Cumhurbaşkanlığı hesabından hem Adalet Bakanlığı hesabından görev başındaki çok sayıda MİT personelinin fotoğrafı açık şekilde paylaşıldı.

Tepkilerin ardından fotoğraflar silindi.

Ancak ifşa olan oldu bir kere…

4 yıl önce şehit olmuş bir MİT personelinin cenaze haberi nedeniyle benim de aralarında olduğum bir grup gazeteci tutuklanmış, yargılanmıştı.

O davada suçlama konusu yapılan personel hayatını yitirmişti. Yani bir güvenlik sorunu yoktu. İfşa bahaneydi. Burada ise halihazırda görevdeki personel ifşa edildi. Yani yasa sahiden uygulanacaksa tam da bunun için var.

Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın. Ya da vatan-millet gibi inanmadığınız değerlerin edebiyatını yapmayın.

Ha, olmayacağını elbette biliyoruz. Zira Türkiye’de yargı gücünü zalimin kılıcı, zorbanın sopası olmak isteyenler elinde tutuyor.

Ama ikiyüzlülerin maskesini düşürmek de bizim işimiz!"

Cumhurbaşkanı dün MİT’in kuruluş yıldönümünde konuştu.

Hem Cumhurbaşkanlığı hesabından hem Adalet Bakanlığı hesabından görev başındaki çok sayıda MİT personelinin fotoğrafı açık şekilde paylaşıldı.

Tepkilerin ardından fotoğraflar silindi.

Ancak ifşa olan oldu bir kere…

4 yıl… https://t.co/wKQ6M18dTz — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2024

GAZETECİLER TUTUKLANMIŞTI!

5 Mart 2020'de Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle gazeteci Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış; OdaTV internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmişti. O dönem OdaTV'nin genel yayın yönetmeni olan Barış Pehlivan da aynı gerekçeyle 6 Mart’ta tutuklanmıştı.

MİT Kanunu'nun 27 Maddesi'ne göre; MİT'te görev yapan kişileri ifşa etmenin cezası 2 yıldan 8 yıla kadar hapis.

