MİT'ten 'Emre Şahin' operasyonu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nin sözde iletişim sorumlusu 'Rodi' kod adlı Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içinde çeşitli görevlerde bulunan Emre Şahin, 2014 yılında PKK/KCK’nin kırsal kadrosuna katıldı.

PKK/KCK’nın sözde iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen Emre Şahin, Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet gösterdi ve 2019 yılında Irak'a geçti.

Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüten Şahin, 2020 yılı itibarıyla örgütün sözde 'özel güç' yapılanması içinde sorumlu seviyede görevlendirildi. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdi ve örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüttü.

KRİTİK HEDEFLER LİSTESİNE ALINDI

Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin'in ayrıca Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı belirlendi. Terörist Şahin, örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla MİT tarafından öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı.

Ardından Irak Gara'daki saha ajanları, Emre Şahin'in faaliyet alanına sızmak için özel özel olarak görevlendirildi. Saha ajanları tarafından, haberleşme altyapısına zarar verildi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin'in görevlendirilmesi sağlandı.

MİT, yaşanan arızayı gidermek için bölgeye gelen Emre Şahin'i başarılı bir operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.