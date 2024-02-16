MİT'ten 'Fatma Sakana' operasyonu: 10 askerin şehit olduğu saldırının faillerindendi...

MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından 'Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi. Sakana'nın Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2012'de 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:29
MİT'ten 'Fatma Sakana' operasyonu: 10 askerin şehit olduğu saldırının faillerindendi...
Abone Ol google-news

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


İlgili Haberler

PKK ile mücadele üzerine - Nejat ESLEN

PKK ile mücadele üzerine - Nejat ESLEN
Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddia: 30 bin kişilik dini grubu PKK karşıtıymış gibi mahalleye yerleştirdiler

Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddia: 30 bin kişilik dini grubu PKK karşıtıymış gibi mahalleye yerleştirdiler
İstanbul'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 10 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'

Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'
Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu

Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu
İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'

İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!

CHP'de istifa depremi... Erdek'te onlarca kişi partiden ayrıldı!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…