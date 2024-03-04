MİT'ten 'Gülsün Silgir' operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:14
MİT'ten 'Gülsün Silgir' operasyonu
Abone Ol google-news

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


MİT haberleri Gülsün Silgir haberleri

İlgili Haberler

Çorum’da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı

Çorum’da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı
Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi

Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi
AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti

AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
Minibüslerde İstanbulkart dönemi

Minibüslerde İstanbulkart dönemi
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'

Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi

Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi
CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’

CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’