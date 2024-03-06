MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye/Kelar sözde sorumlusu Şevger Azad/Aras kod adlı Hüsnü Kümek’i, Irak Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:52
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
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Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

NOKTA OPERASYON

MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde Kümek’in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

?Şevger Azad/Aras kod adlı Hüsnü Kümek’in, 1999 yılında PKK’ya katıldı. 2002-2003 arasında Abbas kod Duran Kalkan’ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil’de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye’nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. 

CEMİL BAYIK'IN KORUMALIĞINI YAPTI

Bir dönem Cuma kod Cemil Bayık’ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil Bayık’a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bayık’ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından birisi olarak tanınıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında aranırlık kaydı bulunuyordu.


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