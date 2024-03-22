MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "yeşil kategori"de aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Seydo Kod" adlı Halil Tekin'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından takibe alınan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi.
Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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