MİT'ten 'Müzdelif Taşkın' operasyonu: Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:50

MİT, saha ajanları vasıtasıyla 1988 yılından beri PKK bünyesinde faaliyet yürüten 'Aslan Çele' kod adlı Müzdelif Taşkın'ın Suriye'de izine ulaştı. Bir süre takip edilen terörist Taşkın, yapılan hazırlıkların ardından Kamışlı- Amude kara yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

2007 yılında Hakkari'nin Dağlıca köyündeki TSK Komando Taburu'na ağır silahlarla düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısı olan Müzdelif Taşkın, 2010 yılında Irak'a geçerek terör örgütünün sözde Zap eyalet sorumlularından oldu.

ASKERİ VE İDEOLOJİK EĞİTİMLER VERDİ

Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından Avaşin eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirildi. Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Taşkın, harekatın bitmesinin ardından YPG tarafından tünel, mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi.

Son olarak PKK/YPG adına sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Taşkın, 35 yıl PKK bünyesinde saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak faaliyet gösterdi.