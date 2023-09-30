Mitolojinin ve tarihin büyülü kenti: Truva

30 Eylül 2023 Cumartesi

Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri, Troya ya da Truva Antik Kenti. Troya Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti, Çanakkale Merkeze yaklaşık yarım saat uzaklıkta. M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan tarihi ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Truva Antik Kenti, mitoloji ve tarihle iç içe geçmiş bir dünyanın kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Homeros'un destanlarından biri olan "İlyada"da anlatılan bu antik kent, tarihi boyunca farklı dönemlerde farklı yerleşimlere ev sahipliği yapmış. Troya Savaşı’nın ruhunu hisseebileceğiniz bu geniş alan arkeoloji meraklıları için muhteşem bir yer.

Troya Antik Kenti'ni yön tabelaları ile kolayca gezebiliyorsunuz. Bu büyüleyici antik kenti keşfetmek neredeyse 1 saatinizi alıyor.

TRUVA'NIN MİTOLOJİK HİKÂYESİ

Truva'nın hikâyesi, Homeros'un İlyada destanında anlatılır. Mitolojik hikâyeye göre, güzellik tanrıçası Afrodit'in altın elma yarışmasının sonucunda Paris adlı Truva prensi, dünyanın en güzel kadını unvanını kazanan Afrodit'i ödüllendirmiştir. Ancak bu ödül, Troya Savaşı'nın fitilini ateşlemiştir.

Truva; Yunan ve Troyalılar arasında on yıl süren bir savaşın sahnesi olmuştur. Yunan kahramanları, Truva surlarını aşmak ve güzel Helen'i geri almak için türlü hilelere ve stratejilere başvurmuşlardır. Savaşın sonunda, ünlü Truva Atı hilesiyle Yunanlar zafer kazanmış ve Truva yakılmıştır. Antik kentin en etkileyici özelliklerinden biri, büyük ve sağlam surlarının kalıntılarıdır. Kentin içindeki yapılar arasında en dikkat çekenlerden biri, Truva dönemine ait olan ve Priamos'un hazinesi olarak adlandırılan hazinedir. Her yıl binlerce turist, Truva'nın mistik atmosferini ve antik kalıntılarını keşfetmek için bu özel yere gelmektedir.

Antik kentin en ilgi çeken yapısı olan Truva Atı maalesef şu an tadilatta. Bu nedenle truva atını göremiyorsunuz.

TROYA MÜZESİ

Antik kent girişinde bulunan Troya Müzesi'nde taş (mermer), heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, paleolitik balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar; altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, bardak, koku şişeleri, gözyaşı şişelerini görebilirsiniz.

Truva Antik Kenti, Çanakkale seyahetlerinde görülmeden geçilmemesi gereken bir yer. 1996 yılından beri millî park statüsünde olan Truva Antik Kenti 1998 yılından beri de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Truva Antik Kenti'ni müze kart ile ziyaret edebilirsiniz.