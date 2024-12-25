MİT'ten nokta operasyonu... Gri kategoride aranan Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından "Hogir Batman" kod adlı Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyonu... Gri kategoride aranan Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:21

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı terör eylemi planlayan Fırat Serihan, MİT tarafından takibe alındı.

Terörist Serihan'ın, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisine ulaşan MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Gara'da bulunduğu sırada operasyon düzenledi.

Terörist Serihan ve beraberindeki teröristler, etkisiz hale getirdi.


Etiketler: #MİT #Pençe-Kilit #terörist #PKK/KCK

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