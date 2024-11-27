MİT’ten Irak'ta operasyon: PKK'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT’ten Irak'ta operasyon: PKK'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:27

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye Muhammed Ahmed, Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.


Etiketler: #MİT #Operasyon #terörist #pkk

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