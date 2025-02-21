MİT'ten nokta operasyonu: Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:22

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, teröristler "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığını belirledi.

Yerleri tespit edilen ve haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan, Irak'ın Hakurk bölgesi kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.