MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna Irak'ta operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK Gara sorumlularından "Mervan Hizan" kod adlı Serhat Tagar'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna Irak'ta operasyon!
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:31

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Tagar'ın, istihbarat çalışmaları sonucu konumu belirlendi.

Mervan Hizan kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucu nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2014'te katılan Tagar'ın, 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev yaptığı, güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

Tagar'ın ayrıca örgütün kullandığı silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği, sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı belirlendi.


Etiketler: #ırak #MİT #PKK/KCK #terörist

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