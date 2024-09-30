MİT'ten 'Lokman İsmail' operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1995 yılında Suriye'den PKK/KCK'ya katılan Lokman İsmail, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldı.
1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüten terörist, 2004 yılında Zap alanına geçti ve terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu.
2015'te Şırnak'taki hendek-barikat olaylarını planlayan terörist, olayların Türkiye tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak'a geçti. 2018'de Haftanin alanında 'öz savunma' dersleri veren teröristin, 2019 yılında Adana/Seyhan'daki bir bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.
MİT'in hassas çalışmaları sonucu, 'Şiyar Muhtar' kod adlı teröristin, örgütünün sözde 'Öz Savunma Birlikleri' yapılanması içinde birinci derece sözde sorumlu olduğu belirlendi. Ardından, Suriye uyruklu terörist için operasyon kararı alındı.
YERİ TESPİT EDİLDİ
MİT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde teröristin, Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun an beklenip, düğmeye basıldı. Yaklaşık 30 yıl boyunca örgüt içinde faaliyet gösteren terörist, tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.
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