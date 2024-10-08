MİT'ten Suriye'de 'Hezal Belge’ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hezal Belge’yi Suriye/Amude’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de 'Hezal Belge’ operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:09

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge’yi Suriye/Amude’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

“Terörden Arananlar Listesi”nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK’lı terörist Belge, PKK’nın Suriye’deki kadın askeri kanadı YPJ’ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

TÜRKİYE’DE PLANLANAN EYLEM NEDENİ İLE MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPJ’li Hezal Belge, Türkiye’ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye’deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye’de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ’li Hezal Belge’yi öncelikli hedef listesine koydu.

MİT’in uzun süren takibi neticesi H. Belge’nin son olarak Amude’de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal Belge, MİT’in Suriye/Amude’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

HEZAL BELGE KİMDİR?

Jinda Gundikramo kodlu Hezal Belge, 2004’te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi.

Örgüt üst yönetimi tarafından 2015’te PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti 2019’da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2021’de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye’de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye’ye geçti. Belge, 2023’te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Son olarak da 2024’te PKK/YPG içerisinde Amude’de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.


Etiketler: #MİT

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