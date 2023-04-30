MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 11:29
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Abone Ol google-news

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.


MİT

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler