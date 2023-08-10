MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 3 IŞİD'li terörist yakalandı!
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı. Operasyonda, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortak çalışmasında, IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları tespit edildi.
MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı.
Operasyonda ayrıca; 1 LAV silahı, 1 roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank mühimmatı, 2 anti tank personel mühimmatı, 5 sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile diğer mühimmat ele geçirildi.
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