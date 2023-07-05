Son dakika... MİT'ten 'Celal Kaya' operasyonu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:45

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:51

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK’nin sözde Irak istihbarat sorumlusu 'Hasan' kod adlı Celal Kaya'yı, Irak/Sülaymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Irak/Erbil’de, 17/07/2019’da Türk Diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Hasan kod Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet göstermekteydi.

Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK’nin istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren C.Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yapmaktaydı.

PKK’nin üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

EKİBİNİ SIK SIK DEĞİŞTİRDİ

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve C.Kaya'ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod Celal KAYA takip edilerek, operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

MİT’in düğmeye basması ile operasyon tamamlandı. Celal Kaya etkisiz hale getirildi.