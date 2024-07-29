MİT'ten 'Vesile Duran' ve 'Dilan Öklü' operasyonu

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:35

MİT, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırı kararı aldığını tespit etti.

Örgüt yönetiminden aldıkları talimat doğrultusunda hazırlık başlatan PKK/KCK'lı 'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile Duran ile 'Arin Tolhildan' kod adlı Dilan Öklü, saha ajanlarınca takibe alındı.

Hakurk'ta eylem talimatını diğer teröristlere iletmek üzere buluşma yerine gelen Vesile Duran ile Dilan Öklü, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile Duran, 2014 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının ardından bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet gösteriyordu.

'Arin Tolhildan' kod adlı Dilan Öklü de 2014 yılında 15 yaşındayken terör örgütüne katıldı. Irak'ın kuzeyinde silahlı/ideolojik eğitim alan terörist, 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı 'Tolhildan Zevki' kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi.