MKE'deki patlamaya ilişkin görülen dava sürerken sanık kurumda müdür olarak atanmış: Patlama kusurlusu patlamaya müdür olmuş

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada, Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu yaşamını yitirdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Yaşanan olaya ilişkin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz duruşmada savcılık mütalaasını vermişti. Mütalaada sanıklar; patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve mühendis Zafer Sarı'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

AVUKATLAR EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Dün görünen duruşmada savcı mütalaasını tekrarladı ve esas hakkındaki mütalaaya karşı tarafların savunması alındı. İlk olarak şikayetçi Sevda Kutlu'nun avukatı eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Diğer şikayetçi avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

'EKSİKLİKLERİ GİDERMEYEN SANIKLAR'

Bir şikayetçi avukatı da mütalaada taksirden ceza istendiğini, ancak olayda kast olduğunu belirterek, "Sanıklar kasttan ya da aksi takdirde bilinçli taksir veya olası kasttan cezalandırılmalı.

Sürekli olaydan işçiler sorumlu tutuluyor, ancak eksiklikler gidermeyen sanıklar. Bir daha böyle ölümler olmasın diye en üst hadden cezalandırılmalılar" dedi.

'BUNLAR GENELGEÇER SUÇLAMALARDIR'

Şikayetçi avukatların ardından sanıkların mütalaaya karşı savunmalarına geçildi. Sanık Durdu Uğur Şık, olayda asli ve tali kusurlu olmadığını savunarak, "27 yıllık tecrübeye sahip işçimizin 15 dakika kısaltmak için eliyle yaptığı müdahaleden kaynaklanmaktadır. Tüm sorumluluk Mehmet Kutlu isimli işçimizdedir. Benim iş sağlığı güvenliği önlemlerini almadığım ifade edildi. Ancak bunlar genelgeçer suçlamalardır. Bunu kabul etmiyorum. İki yıllık bir fabrika müdürünün bir sistemi değiştirmesi mümkün değildir. Bu sistemi oluşturan MKE'nin kendisidir" dedi.

'PERSONEL SAYISI YETERSİZDİ'

Mahkeme hakimi, 90 patlayıcı biriminden az kişinin sorumlu olduğunu ve daha fazla sorumlu alınması için bir başvuruda bulunup bulunmadığını sorması üzerine Şık "Bence yetersizdi.

Organizasyon şemasına tabiiydik ve buna uymak zorundaydık" yanıtını verdi.

YARGILAMA SÜRERKEN ATAMASI YAPILMIŞ

Sanık Ahmet Atasoy, savunmasında kendisi hakkında görülen dava sürerken, MKE'ye müdür olarak atandığını açıkladı. Sanık Aksoy; "Benim hiçbir sorumluluğum yoktur. Vekaleten bakıyordum, yazı yoktu ama sözlü olarak. Ben daha yeni temmuz ayında Patlayıcı Birimi'nden sorumlu müdür olarak atandım" dedi. Sanık Oktay Armağan da "Eğitim vermediğimiz söyleniyor, ancak biz iş başı ve İSG eğitimi veriyoruz. İş başı eğitimi her yıl tekrarlanıyor" ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından sanıkların son sözleri soruldu. Tüm sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, kararı açıklamak için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.