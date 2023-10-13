MKE Roket Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 13.10.2023 - 23:19

Güncelleme: 13.10.2023 - 23:19

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, tutuksuz sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, iş sağlığı güvenliği uzmanının kendisine bağlı olmadığını söyledi.

"BENİ ARAMASI ÜZERİNE ÖĞRENDİM"

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir şirketten hizmet satın aldıklarını ifade eden Şık, "İş sağlığı ve güvenliği uzmanının hafta sonu gelerek çalışma yapma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Patlamayı genel müdür yardımcımızın beni araması üzerine öğrendim. Patlamanın gerçekleştiği yerde herhangi bir sızıntı olması halinde dedektör vardır. Patlamanın gerçekleştikten sonra ikinci bir iş sağlığı güvenliği uzmanı görevlendirildiğini duydum" dedi.

"GÜNLÜK KONTROL MÜMKÜN DEĞİL"

Sanık Ahmet Atasoy da 23 senedir fabrikada çalıştığını belirtti. Üretim planlamasının aylık, iki aylık ve yıllık olarak yapıldığını aktaran Atasoy, "Cuma günü evrak, Oktay Bey tarafından tarafıma yollandı. Her kameranın günlük olarak kontrol edilmesi mümkün değil. Risk analizi birimi ve bina önlerinde iki personel tanımlanmıştı" diye konuştu.

Patlamanın gerçekleştiği anda fabrikada bulunmadığını ifade eden Atasoy, mühendislerin hafta sonu görevlendirilmesi gibi bir duruma da rastlamadığını anlattı.

Oktay Armağan da 23 yıldır söz konusu fabrikada çalıştığını ve cumartesi günü geleceklerin listesini kendisinin hazırladığını belirtti.

"AİLEM VE BEN MAĞDURUZ"

Patlamada hayatını kaybeden Mehmet Kutlu'nun girilmemesi gereken yere 5 kişiyle girdiğini savunan Armağan, "4 aydır tutukluyum. Ailem ve ben mağduruz, 3 çocuğum var. Elmadağ küçük bir yer, herkes hakkımızda 'katil' diyormuş. Ailem de bu konuda sorumlu tutulmuş durumda. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" beyanında bulundu.

Sanık savunmalarının ardından avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, tutuklu yargılanan üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy hakkında "delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması" gerekçesiyle tutuksuz sanıklarda olduğu gibi "yurtdışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.