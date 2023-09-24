MKE Ankaragücü, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
MKE Ankaragücü, 3. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Gol sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.
Konyaspor ise 28. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından attığı golle eşitliği sağladı.
Konyaspor ile karşılaştığı son 5 maçta yenilmeyen Ankaragücü, puanını 6'ya çıkardı. Süper Lig'deki son 10 deplasmanında sadece 1 kez yenilen Konyaspor ise 9 puan oldu.
Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
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