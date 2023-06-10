MKE Yönetim Kurulu Başkanı ve MSB Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 10.06.2023 - 11:39

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08:40 gibi işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verdi. Bu gelişmeyle birlikte MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) Yönetim Kurulu Başkanı ve MSB Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu gündem oldu. Alpaslan Kavaklıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALPASLAN KAVAKLIOĞLU KİMDİR?

Alpaslan Kavaklıoğlu, 10 Mart 1962'de Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1985'te mezun olduktan sonra birçok ilçede kaymakam olarak görev yaptı. Erzincan ve Sakarya illerinde vali yardımcılığı yaptı. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için en son görev yaptığı Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti ve bu seçimlerde 24. dönem Niğde milletvekili seçildi. TBMM İçişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 18 Kasım 2014 tarihinde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Millî Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Alpaslan Kavaklıpğlu'na, Aralık 2019'da Japonya-Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan ötürü Japonya hükûmeti tarafından "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı" verildi.

Alpaslan Kavaklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24. dönem ve 25. dönem AKP Niğde milletvekilidir.