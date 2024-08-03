MLSA, Instagram yasağını yargıya taşıdı: 'Temel haklar ölçüsüz şekilde ihlal edildi'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:27

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos sabahı alınan karar üzerine sosyal medya platformu 'Instagram'a Türkiye'den erişim engellendi. Karara gerekçe olarak 'katalog suçlara aykırılık' gösterildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, kararı yargıya taşıyarak, Ankara İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.

MLSA, yaptığı başvuruda Instagram’a erişim engelinin basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra iletişim ve bilgiye erişim özgürlüklerini de ihlal ettiğini vurgulayarak 57 milyon insanın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin temel haklarının ölçüsüz bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.

MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, erişim engeli nedeniyle, milyonlarca kullanıcının hem ifade özgürlüğünün hem de haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden satış yapanların önemli bir gelir kaybı olduğunu hatırlatan Veysel Ok, “Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği’ne göre günlük ticaret hacmi 2 milyar liraya yakın, bu da günlük 400 milyon lira katma değer vergisi kaybı demektir. Hem temel haklar hem de ekonomi zarar görüyor” dedi.

Ok, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına da, erişim engelinin devamı yönünde çıkması halinde itiraz edeceklerini söyledi.