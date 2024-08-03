MLSA, Instagram yasağını yargıya taşıdı: 'Temel haklar ölçüsüz şekilde ihlal edildi'

MLSA, Instagram’a getirilen erişim engeli nedeniyle ifade, basın, bilgiye erişim ve haberleşme özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirterek Ankara İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:27
MLSA, Instagram yasağını yargıya taşıdı: 'Temel haklar ölçüsüz şekilde ihlal edildi'
Abone Ol google-news

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos sabahı alınan karar üzerine sosyal medya platformu 'Instagram'a Türkiye'den erişim engellendi. Karara gerekçe olarak 'katalog suçlara aykırılık' gösterildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, kararı yargıya taşıyarak, Ankara İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talepli iptal  davası açtı.

MLSA, yaptığı başvuruda Instagram’a erişim engelinin basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra iletişim ve bilgiye erişim özgürlüklerini de ihlal ettiğini vurgulayarak 57 milyon insanın herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin temel haklarının ölçüsüz bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.

MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, erişim engeli nedeniyle, milyonlarca kullanıcının hem ifade özgürlüğünün hem de haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden satış yapanların önemli bir gelir kaybı olduğunu hatırlatan Veysel Ok, “Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği’ne göre günlük ticaret hacmi 2 milyar liraya yakın, bu da günlük 400 milyon lira katma değer vergisi kaybı demektir. Hem temel haklar hem de ekonomi zarar görüyor” dedi.

Ok, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına da, erişim engelinin devamı yönünde çıkması halinde itiraz edeceklerini söyledi.


Instagram haberleri

İlgili Haberler

Türkiye bir güne daha yasak ve sansürle uyandı, BTK kararıyla Instagram engellendi

Türkiye bir güne daha yasak ve sansürle uyandı, BTK kararıyla Instagram engellendi
Müsavat Dervişoğlu, 'Instagram'a erişim engeli'ne karşı dava açtı

Müsavat Dervişoğlu, 'Instagram'a erişim engeli'ne karşı dava açtı
Instagram’daki taşralı hayaleti

Instagram’daki taşralı hayaleti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler