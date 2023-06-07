MMO 2. Başkanı Veyis Sır artan enerji maliyetine dikkat çekti: ‘Maden sistemi değiştirilmeli’

Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, ekonomik sistemin madencilik sektörünü de zora soktuğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu. “Piyasacı ve neoliberal anlayış madencilikte çıkmaza girmiştir. Artan enerji maliyetleri işçinin sırtına yıkılmak istenmektedir” diyen Sır, madencilik sektörünün emekçiyi ön plana alan bir anlayışla çıkmazdan kurtulabileceğini belirtti.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 07.06.2023 - 23:40
MMO 2. Başkanı Veyis Sır artan enerji maliyetine dikkat çekti: ‘Maden sistemi değiştirilmeli’
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Açık ocak linyit ocağında linyit üretimi için harcanan ortalama enerji maliyetinin, tüm maliyetin yüzde 45-55 aralığında olduğunu belirten Sır, “Açık krom ocaklarında da enerji maliyetlerinin tüm maliyetin yüzde 40’ını oluşturuyor” dedi. Sır, önerileri şöyle sıraladı:

“Maden işletmeleri tarafından kullanılan enerjinin, işletmecilik yapılan bölgelerde yenilenebilir kaynaklarla üretilmesini teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilmeli. Yoğun enerji kullanılan madencilik kuruluşlarının otoprodüktör yatırımlar yapmasının yanı sıra petrol ve türevleri ile kullanılan araçlar yerine elektrik gücü ile çalışılan araçların kullanımına aşamalı olarak geçilmesi sağlanmalı. Madencilik, sanayi ve enerji sektörleri yeni baştan organize edilmeli.” 

ALPU’DA SANTRALA İPTAL KARARI ÇIKTI

Eskişehir’in Tepebaşı İlçe Kaymakamlığı, Alpu Termik Santralı ve santrala kömür sağlayacak olan rezerv alandaki yeraltı maden işletme ile kül düzenli depolama tesisinin yapımının mahkeme kararı ile durdurulduğunu açıkladı.


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