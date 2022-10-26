MMO’dan facia sonrası ‘özelleştirme’ eleştirisi: 'Kambura dönüştürdüler'

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Bartın Amasra’daki 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciası hem mevcut iş güvenliği önlemlerini hem de madenciliği yeniden tartışmaya açtı.

Maden Mühendisleri Odası (MMO) 2. Başkanı Veyis Sır, 2020 sonu itibarıyla ithal kömürün enerji üretimindeki payının yüzde 17.2 seviyesine çıktığını ancak yerli kömür oranının yüzde 10’da kaldığını vurgulayarak “Rakamlar göstermektedir ki iktidar, kömür ithalatını önceleyen bir enerji politikasını benimsemiştir. Bu politika neticesinde TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu kurumlarına gerekli yatırımlar ve istihdamlar yapılmamış, bu kurumlar devletin sırtında birer kambur haline getirilmiştir” diye konuştu.

Sır, “Son yıllarda rödövans ve ruhsat bölünmeleri gibi yöntemlerle sahaların firmalara devredilmesi gibi dolaylı özelleştirme yöntemleri TTK, TKİ’de hâkim kılındı. Kamu kurumları üretimdeki rollerini yitirdi ve tabiri caizse kömür havzalarında köşeye sıkıştı. Öz kaynaklarla üretim yapılan sahalar yok denecek kadar azaldı. Kamu kurumlarının madencilik kültürleri ve tecrübeleri de yok olmaya yüz tuttu” diye konuştu.