Mobilya atölyesinde korkutan yangın!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:59
Mobilya atölyesinde korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Erenler ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


sakarya mobilya atölyesi Mobilya Yangın

İlgili Haberler

Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Nazilli’de orman yangını

Nazilli’de orman yangını
Gelin almaya geldi hayatının şokuyla karşılaştı: Damada yangın tüplü müdahale

Gelin almaya geldi hayatının şokuyla karşılaştı: Damada yangın tüplü müdahale

En Çok Okunan Haberler