Mobilya atölyesinde korkutan yangın!
Sakarya'nın Erenler ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Erenler ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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