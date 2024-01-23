Mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan 15 yaşındaki stajyer öğrenci öldü

Kütahya'da staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:21
Mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan 15 yaşındaki stajyer öğrenci öldü
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Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SIKIŞTIĞI MAKİNEDE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEMİŞTİ

Öte yandan 9 Ocak tarihinde de 14 yaşındaki Arda Tonbul'un kafası, bir anda çalışan makineye sıkışmıştı. Tonbul, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi. 

Ağır yaralanan Tonbul 22 dakika sonunda işyerindekiler tarafından fark edilirken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tonbul hayatını kaybetmişti.


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