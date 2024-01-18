'TİP’li Öğrenciler' hayatını kaybeden stajyer öğrenci Arda Tonbul için buluştu: Yusuf Tekin’e utanç belgesi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 21:43

Güncelleme: 18.01.2024 - 21:46

İstanbul’da, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki Arda Tonbul için bugün Türkiye İşçi Partili Öğrenciler İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında, “Burada Arda’nın yaşıtları, abileri, ablaları var. Yarın alacakları karneleri Arda adına alacaklar. On dört yaşındaki arkadaşımızı okulun bizi gönderdiği stajda kaybetmekten utanıyoruz.” denildi.

TİP’li Öğrenciler’in basın açıklaması bu şekilde:

Bugün sıra arkadaşımız, kardeşimiz Arda için toplandık. Arda, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) bünyesinde Büyükçekmece’de Özkanlar Metal’de staj yapan bir Lise öğrencisiydi. Daha 14 yaşındaydı. Arda 9 Ocak Salı günü çalışmak için gittiği o yerde, 25 dakika boyunca, yanına bile yaklaşmaması gereken sac bükme makinesinde kafası sıkışmış halde tek başına bırakıldı. Arda’yı korumak ve denetlemekle mükellef olanlar 16 dakika boyunca Arda’nın çalıştırılmaması gereken makineye kapıldığını fark etmedi bile! Olayın ardından MEB’in Arda’yı yönlendirdiği patronun ise Arda’nın kafasını kendi kendine makineye soktuğunu söyleyerek ihmalin üzerini örttü. Çünkü onlar için bir çocuk stajyer gider, bir çocuk stajyer gelir.

'MEB ÖLÜME DEĞİL, OKULA GÖNDERMELİ'

Burada Arda’nın yaşıtları, abileri, ablaları var. Yarın alacakları karneleri Arda adına alacaklar. On dört yaşındaki arkadaşımızı okulun bizi gönderdiği stajda kaybetmekten utanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerini, bu ülkenin evlatlarını ölüme değil okula göndermeli! Kıt kanaat geçinen ailelerimiz sizin elinize öldüresiniz diye mi evlatlarını veriyor! Sizin gibi halk düşmanları tarafından yönetilmekten utanıyoruz! Ama en büyük utanç bizim değil utanmayanların. Eğitim bakanı sıfatıyla o koltukta oturmaya devam eden Yusuf Tekin’in o koltuktan kalkması ve bir çocuğu kendi gözetiminde ölüme sürüklediği için istifa etmesi gerek.

Bu eğitim dönemi beş arkadaşımızı ihmalleriniz yüzünden stajda kaybettik! Geçtiğimiz aylarda yine stajda yaşanan iş kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömer Çakar’a, 16 yaşındaki Zekai Dikici’ye bir hayat borcunuz var! Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevi öğrencileri ucuz iş gücü olarak işverenlerinize peşkeş çekmek değil, arkadaşlarımızın güvenli ve denetimli ortamlarda iş deneyimi kazanmasını sağlamaktır! Öğrencileri bünyesinde staja zorladığınız MESEM’de iş kazası sıklığı yüzde on dokuz (%19). MEB’in görevi bu iş cinayetlerini engellemek, denetlemek ve hesap sormak değilse nedir? Meslek öğretmeniz gereken çocukları üç kuruş dahi sayılmayan bir paraya, sabah sekiz akşam yedi çalıştırdığınız sömürünüzden yıldık! Bizim canımız sizin için bu kadar mı ucuz? Millî Eğitim Bakanlığı derhal Arda’nın ve diğer arkadaşlarımızın katillerinden hesap sormalı, bu katil staj sistemini öğrenciler lehine düzenlemelidir.

Soruyoruz, yoksul öğrencilerin eğitim haklarını gasp etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Soruyoruz 14 yaşında çocuğun makinenin başında ne işi var?

Ve soruyoruz, Arda’nın karnesini şimdi kime vereceksiniz!"