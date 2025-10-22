Mobilyacıların 'patentli ürün' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak’ta öğle saatlerinde, mobilyacı Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T. patentleri kendisinde olan ürünü yaptığını iddia ettikleri Resul A.'ya ait mobilya imalathanesine gitti.

BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI

Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G.’nin (36) darp sonucu bacağı kırılırken, 5 kişi de hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.