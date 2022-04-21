Moda Sahnesi'nden elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: 'Koşulsuz, şartsız yanındayız'

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:51

Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Tiyatronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız" denildi.

Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Moda Sahnesi’nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız."

moda sahnesi’nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız.#modasahnesi https://t.co/joUhrG5FDc — moda sahnesi (@modasahnesi) April 21, 2022

Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, son 3 yılda enerji zamlarının yüzde 400'ü aştığını belirterek, şunları söylemişti:

"Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar, 3 yılda yüzde 400’ü aştı. Tam yüzde 400. Geri çekin zamları dedim geri çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım."



FENER HEDİYE ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mart 2022'de, Kadıköy'de bulunan ve faturalarını ödemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etmişti. "21. yüzyılda yaşıyoruz ve tüm yurttaşların elektriğe insani koşullarda erişebilmesi gerek" diyen Kılıçdaroğlu, yanında getirdikleri bir kandil ve feneri, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan'a vermişti.