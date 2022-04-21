Moda Sahnesi'nden elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: 'Koşulsuz, şartsız yanındayız'
Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sahneden yapılan açıklamada, "Eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun koşulsuz, şartsız yanındayız" denildi.
Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Tiyatronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız" denildi.
Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Moda Sahnesi’nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız."
moda sahnesi’nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız.#modasahnesi https://t.co/joUhrG5FDc— moda sahnesi (@modasahnesi) April 21, 2022
Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, son 3 yılda enerji zamlarının yüzde 400'ü aştığını belirterek, şunları söylemişti:
"Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar, 3 yılda yüzde 400’ü aştı. Tam yüzde 400. Geri çekin zamları dedim geri çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım."
FENER HEDİYE ETMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mart 2022'de, Kadıköy'de bulunan ve faturalarını ödemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etmişti. "21. yüzyılda yaşıyoruz ve tüm yurttaşların elektriğe insani koşullarda erişebilmesi gerek" diyen Kılıçdaroğlu, yanında getirdikleri bir kandil ve feneri, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan'a vermişti.
Video Haberler
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Mermili kavanoz davasında karar
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama