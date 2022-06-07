Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırı davasında karar: Tufan Kılıç 'beraat' etti
Kilyos'ta 2016 yılında Miss Turkey yarışmasına da katılan 25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Tufan Kılıç hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'ın üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin 'sabit olmaması' nedeniyle beraatine karar verdi.
Model Dilara Kurşun'u ormanlık alana götürerek darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Tufan Kılıç hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Dilara Kurşun ve tutuksuz sanık Tufan Kılıç'ın avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.
Mütalaada, sanığın "hakaret, "tehdit" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.
'BERAAT' KARARI ÇIKTI
Mütalaaya karşı beyanda bulunan Dilara Kurşun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın avukatı da beraate ilişkin talebini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tufan Kılıç'ın 14 Haziran 2021'de müşteki Dilara Kurşun'u ormana götürerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. İddianamede, sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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